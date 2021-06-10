Суд простил 44-летнего студента за дачу взятки преподавателю

Мужчина хотел получить диплом любой ценой Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Вологде в ноябре 2020 года 69-летний преподаватель железнодорожного техникума получил 4,5 года условно за взятки. Он брал деньги со студентов. Под суд попали и студенты-заочники, которые собирали и давали ему деньги, получая положительные оценки за контрольные, практические, лабораторные, курсовые работы, зачеты и экзамены.

Как сообщает пресс-служба судов, рассматривалось дело 44-летнего студента. В ноябре 2016 и октябре 2018 мужчина передал преподавателю деньги - общей суммой 25 тысяч рублей и получил зачеты и положительные оценки. Этот факт был положен в основу обвинения мздоимца-преподавателя. Но было возбуждено уголовное дело и против студента.

Во время судебного заседания адвокат подозреваемого ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с деятельным раскаянием. Во время предварительного следствия он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Как прозвучало на суде, он сам сообщил о даче взятки в правоохранительные органы.

Суд прекратил уголовное дело в отношении студента в связи с деятельным раскаянием, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.