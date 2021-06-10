Поисковики ищут родных участника Советско-финляндской войны из Череповца

Меда́ль «За боевы́е заслу́ги» — государственная награда СССР для награждения за умелые, инициативные и смелые действия, сопряженные с риском для жизни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Псковской области в местах боев несколько лет назад была найдена награда - медаль "За боевые заслуги". Поисковый отряд «Святой Георгий» установил имя владельца. Как оказалось, это череповчанин Михаил Иванович Амосов, 1907 года рождения. Сейчас поисковики ищут его родных.

«Неофициальным поисковиком несколько лет назад на краю немецкого блиндажа, в районе деревни Соловьи Псковского района Псковской области, найдена медаль «За боевые заслуги». Силами ОПО «Святой Георгий» удалось установить, что этой медалью во время Советско-финляндской войны был награжден Михаил Иванович Амосов. Он был призван в Череповецком РВК в 111-ю стрелковую дивизию, попал в плен, был освобожден, дальнейшая его судьба не известна», - сообщает Вологодское объединение поисковиков. Согласно архивам, Михаил Иванович проживал вместе с супругой Ириной Дмитриевной в Череповце по адресу: Советский проспект, 4, кв. 2.

Всех, кто что-то знает об этой семье, просят связаться с поисковиками. Необходимо, чтобы награда была передана родным бойца.