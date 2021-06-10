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Происшествия10 июня 2021 8:54

В Вологде в реке обнаружен труп мужчины

Его нашли в районе улицы Чапаева
Иван Чухнин
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Купаться в районе улицы Чапаева запрещено

Купаться в районе улицы Чапаева запрещено

Фото: Иван Чухнин

В Вологде 9 июня в реке Вологды обнаружен труп. Тело обнаружено в районе улицы Чапаева, возле дома № 1. Оно было извлечено из воды сотрудниками аварийно-спасательной службы. Обстоятельства гибели и личность устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области. Продолжаются поиски тела утонувшего мужчины 1984 года рождения в Соколе. Он утонул 7 июня в реке Сухоне на глазах двух товарищей. Поиски пока не дали результата. 9 июня ушел на реку Кубена и не вернулся житель деревни Коротыгинская Вожегодского района, мужчина 1961 г.р. В 23 часа найден живым. В операции были задействованы сотрудники аварийно – спасательной службы и полиции.