В Вологде мотоциклист врезался в иномарку на Пошехонском шоссе

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В Вологде 9 июня на пересечении Пошехонского шоссе и улицы Ярославской произошло столкновение мотоцикла "Ямаха" и иномарки. ДТП случилось около 16 часов. Фольксваген Пассат двигался по шоссе, он ехал с включенным поворотником и поворачивал налево, когда в него врезался мотоциклист, двигавшийся по шоссе прямо, во встречном направлении.

На последних метрах мотоциклист обогнал машину скорой помощи, так что медики первыми пришли на помощь.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, степень вины устанавливается. Предварительно, виновен мотоциклист - он не дал водителю иномарки завершить маневр.

Мотоциклист 1989 г.р. и его пассажирка оба были в шлемах. У них подозрение на черепно-мозговую травму, кроме того, у водителя - перелом предплечья. Оба госпитализированы.

Водитель иномарки 1988 г.р. на данном этапе к медикам не обращался.