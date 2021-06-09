Эксперты выявили лучшую вологодскую сметану

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В Вологде дегустаторы-профессионалы изучили качество сметаны. Вологодские производители не подвели - местная сметана получила высокие оценки. Всего на суд жюри было представлено 10 образцов продукции, восемь из которых произведено на Вологодчине.

Все образцы были представлены под номерами. Эксперты оценивали их внешний вид, цвет, консистенцию, запах и вкус.

Специалисты отметили высокое качество и схожесть всех представленных образцов. Расхождения в балах были минимальные.

Лучшими оказались сметана «Вологодская» м.д.ж. 15% АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина; сметана «Вологжанка» м.д.ж. 22% ПК «Вологодский молочный комбинат»; сметана м.д.ж. 20% ПК «Шекснинский маслозавод»; сметана м.д.ж. 15% ОАО «Северное Молоко»; сметана м.д.ж. 20% ООО «Череповецкий молочный комбинат» и сметана м.д.ж. 15% ООО «Маслозавод Тотемский», сообщает пресс-служба правительства региона.