В Вологде скорая помощь сбила подростка на велосипеде

Велосипедист ехал по "зебре"

Велосипедист пересекал дорогу, его сбила скорая помощь. ДТП случилось 8 июня, в 19:55 на обходной дороге Вологды, возле дома 20 на улице Ананьинской. Об инциденте рассказали в городской ГИБДД.

По предварительной информации, 49-летний мужчина управлял скорой помощью с включенными спецсигналами. Он ехал по трассе по обходной в направлении Ленинградского шоссе. На пешеходном переходе под колеса попал 14-летний велосипедист. Подросток двигался по переходу, нарушая правила - он не слез с транспортного средства. В результате у молодого человека травмы, его доставили в медучреждение.