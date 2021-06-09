В Череповце для областной больницы приобрели ангиограф за 60 млн рублей

В Череповце, в областной больнице появился ангиограф за 60,6 млн рублей. Деньги выделены бюджетом страны в рамках национального проекта «Здравоохранение». А вот ремонт помещения оплатили из областного бюджета. Напомним, аппарат используется для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, запуск второго ангиографического комплекса позволит увеличить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей области и расширить спектр малоинвазивных методов диагностики. Первый ангиограф для областной больницы №2 был куплен в 2014 году.

Новый комплекс размещен в одной из операционных. Она переоборудована в рентген-формат, на переоборудование было выделено около 6 миллионов рублей из областного бюджета.

Как сообщает сайт newsvo, в областную больницу№1 (Вологда) осенью 2020 года также купили новый ангиограф. Сумма госконтракта составила 22,19 млн рублей.