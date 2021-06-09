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Происшествия9 июня 2021 8:57

Второй за неделю мужчина погиб на самодельном вездеходе

ДТП случилось в Кадуйском районе
Иван Чухнин
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Вездеход перевернулся

Вездеход перевернулся

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

8 июня на безлюдной лесной дороге Кадуйского района произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Вологодской области, рано утром в лесу вблизи деревни Починок обнаружили болотоход. Он лежал кверху колесами. Рядом лежало тело его 48-летнего водителя. Вероятно, мужчина не справился с управлением транспортного средства, болотоход перевернулся и водитель получил смертельную травму.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 4 июня в Тотемском районе найдено тело мужчины возле перевернувшегося караката.