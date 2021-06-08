В Устюжне сгорел Центр социальных выплат

Историческое здание сильно пострадало от пожара Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

8 июня в центре Устюжны горело историческое здание, в котором находится Центр социальных выплат.

Как сообщает пресс-служба МЧС, возгорание произошло в пристройке административного здания, где хранилась старая мебель около трех часов утра. Огнем полностью уничтожена кровля, повреждена внутренняя и наружная отделка здания.

Ликвидация последствий пожара завершилась лишь около полудня. Площадь пожара - 180 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются.

В операции задействовано 6 единиц техники, 15 человек личного состава.

Возможная причина ЧП - аварийное состояние электропроводки и неисправные бытовые приборы.

Администрация города просит устюжан не беспокоиться о сохранности документов и сведений, ранее предоставленных для получения льгот и пособий. Все оригиналы документов находятся в Вологде, электронная база – на серверах, поэтому все выплаты будут продолжены. Однако в ближайшее время Центр социальных выплат переедет - он расположится в здании Многофункционального центра.