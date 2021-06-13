Дополнительные электрички пустили по маршруту Вологда-Вожега

Теперь электрички будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям Фото: Иван Чухнин

Компания РЖД приняла решение пустить дополнительные электрички между Вологдой и Вожегой. Популярное направление с 11 июня по 26 сентября теперь работает и в пятницу, не только в субботу и воскресенье.

- Фото: Иван Чухнин

Поезд № 6470 Вологда-1 - Вожега отправляется со станции Вологда-1 в 08:20, прибывает в Вожегу в 11:13. Время отправления поезда № 6469 Вожега - Вологда-1 - 14:38, время прибытия - 17:32.

Информацию об изменениях в расписании можно отслеживать через Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону: 8-800-775-00-00.