В Вологде затоновский пляж оказался в чёрной пленке, похожей на мазут

Фото: Онлайн-Вологда, Ivan Kaliga

Вологжане обнаружили мазут в районе затоновского пляжа. Устрашающие фотографии появились в соцсетях. На место выехали специалисты.

Густая черная пленка появилась на воде в районе пляжа на улице Карла Маркса. "Мазут!" - сообщили неравнодушные вологжане в соцсетях. "Эх, жаль, не половить здесь больше щук!" - загрустили рыбаки.

Фотография выглядит убедительно. Реакция последовала от Департамента городского хозяйства. На место выехали специалисты отдела экологии. По их мнению, это вовсе не нефтепродукты, такую пленку на воде дал... пепел. Он не несет угрозы для водоема и прибрежной полосы.

Откуда он взялся в таких количествах? Вероятно, его принес ветер с деревоперерабатывающего предприятия, на котором на днях случился крупный пожар.

Проверять информацию будет Росприроднадзор - река относится к федеральному уровню надзора.