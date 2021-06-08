В Грязовецком районе из-за непогоды массово отключалось электричество

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Об массовом отключении электричества из-за непогоды рассказывают вологжане в социальных сетях. Стихия накануне вечером обрушилась на юг области. Жители Грязовецкого района сообщают о пропавшем в домах электричестве, о перегоревших электроприборах. Появились фотографии ливня, молний и обильно выпавшего града.

Как сообщает глава района Сергей Фёкличев, в 40 населенных пунктах произошло аварийное отключение электричества. К устранению неполадок подключились оперативные службы. Сегодня работы продолжились в трех населенных пунктах.