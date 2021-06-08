В Вологодской области горело торфяное болото

В Вологодской области от жары возник торфяной пожар. Это первое зафиксированное возгорание торфа. Как сообщает МЧС, утром 7 июня в 8 часов 27 минут поступило сообщение о возгорании торфа в торфополе за СНТ «Альбатрос» Подлесного сельского поселения Вологодского района.

На место выехали пожарные. В результате пожара сгорел верхний слой торфа на площади а 150 квадратных метров. Причина - самовозгорание торфа из-за жаркой погоды. В ликвидации задействовано 4 единицы техники, 10 человек личного состава.

Коварность таких пожаров состоит в том, что тление торфа может продолжиться и возгорание возникнет вновь.