Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2021 12:10

Скандал на половой почве: судимого обвинили в домогательствах к подростку

Инцидент произошел в Вытегре
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Вологодской области проводится доследственная проверка по сообщению о сексуальных действиях в отношении подростка.

1 июня в полицию Вытегры обратилась женщина со своей дочерью, которой исполнилось лишь 15 лет. Они заявили о домогательствах к девушке со стороны знакомого. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за половое преступление. На этой почве между отцом подростка и данным мужчиной произошел конфликт. Обстоятельства произошедшего выясняют органы внутренних дел.

Одновременно в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о бездействии правоохранительных органов и отказе в приеме сообщения о преступлении. Следком региона сообщает о не соответствии информации действительности.

Заявление о половом преступлении зарегистрировано, организована доследственная проверка. От несовершеннолетней получено объяснение в присутствии педагога и законного представителя.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.