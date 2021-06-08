Скандал на половой почве: судимого обвинили в домогательствах к подростку

В Вологодской области проводится доследственная проверка по сообщению о сексуальных действиях в отношении подростка.

1 июня в полицию Вытегры обратилась женщина со своей дочерью, которой исполнилось лишь 15 лет. Они заявили о домогательствах к девушке со стороны знакомого. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за половое преступление. На этой почве между отцом подростка и данным мужчиной произошел конфликт. Обстоятельства произошедшего выясняют органы внутренних дел.

Одновременно в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о бездействии правоохранительных органов и отказе в приеме сообщения о преступлении. Следком региона сообщает о не соответствии информации действительности.

Заявление о половом преступлении зарегистрировано, организована доследственная проверка. От несовершеннолетней получено объяснение в присутствии педагога и законного представителя.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.