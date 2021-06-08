Власти повысят зарплату пожарным и выплаты врачам скорой помощи

В ходе оперативного совещания 7 июня Олег Кувшинников утвердил поправки в бюджет области на 2021 год и поддержал инициативы «Единой России» по повышению заработной платы пожарным и дополнительным выплатам врачам скорой помощи.

В Вологодской области выделят дополнительные средства для поддержки молодых специалистов - врачей и фельдшеров скорой помощи. Им будут выплачивать по 10 и 8 тысяч рублей соответственно в течение трех лет после окончания образовательного учреждения. Кроме того, предлагается с 1 июля повысить заработную плату работникам противопожарной службы области на 22%.

«Поддерживаю инициативы партии «Единая Россия» по индексации заработной платы работникам областной противопожарной службы. Необходимо ее увеличивать, подтягивать до уровня федеральных структур. Это решение абсолютно оправдано и своевременно, - отметил Олег Кувшинников. - Что касается поддержки врачей и фельдшеров скорой помощи, то у нас явно есть кадровая проблема. Также полностью поддерживаю. Надеюсь, что эти дополнительные средства позволят привлечь на работу молодых специалистов».