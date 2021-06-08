Школьницу со шпаргалкой выгнали с экзамена по русскому языку

Школьницу выгнали с экзамена из-за шпаргалки. Инцидент произошел в Череповце, на сдаче ЕГЭ по русскому 4 июня. Об этом сообщил официальный сайт Череповца.

По официальной информации, девушка пришла на экзамен со шпаргалкой. Как оказалось, пересдать она сможет только в сентябре. Так что путь в вуз в этом году ей заказан.

«Школьницу удалили с ЕГЭ. Пересдать экзамен она сможет в сентябре, чтобы получить аттестат. Нужно соблюдать правила проведения экзамена. Пункты находятся под онлайн-наблюдением, за процедурой смотрят в том числе общественные наблюдатели. Были случаи, но не в Череповце, когда из-за нарушений аннулировали результаты ЕГЭ и поступления в вуз», — рассказала начальник отдела управления образования Светлана Клейнер.