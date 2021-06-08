Мужчина утонул в реке Сухоне, в черте города Сокола

Водолазы отправились в Сокол. Там на реке Сухона утонул мужчина.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 7 июня в реке Сухона, в районе улицы Куйбышева, 4 Сокола, утонул мужчина 1984 года рождения. Он отправился на отдых с двумя друзьями и погиб на их глазах. Они подняли тревогу. В этот же день проводились поиски тела погибшего, участие в которых принимали сотрудники аварийно - спасательной службы, полиции и администрации. Однако поиски не увенчались успехом.

Сегодня вновь запланированы поиски тела погибшего.