Жителя Вологды подозревают в изнасиловании и грабеже в Москве

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В Домодедово задержан 33-летний житель Вологды. Заявление поступило от 40-летней москвички. Женщина рассказала правоохранителям страшную историю: днем на 32-м километре Каширского шоссе незнакомый мужчина совершил над ней насильственные действия сексуального характера, а также забрал у дорогой смартфон, стоимостью более 50 тысяч рублей, и украшения.

Оперативники выследили криминального вологжанина. Его проверяют на причастность к еще 6 преступлениям в Вологде, Ярославской области и Москве. Об этом сообщило ИА «Вологда Регион» со ссылкой на in-domodedovo.ru.