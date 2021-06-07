У череповчанки вырвали деньги из рук после использования банкомата

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В Череповце накануне в 7 утра ограбили 46-летнюю местную жительницу. Дама сообщила полицейским, что сняла в банкомате 5 тысяч рублей, а через минуту какой-то мужчина подошел и вырвал наличность прямо из ее рук и сбежал.

По описанию пострадавшей была составлена ориентировка на грабителя. Сотрудники ППС в результате патрулирования обнаружили похожего мужчину в квартале от места происшествия. 28-летнего череповчанина доставили в отдел полиции. В карманах были обнаружены деньги. Мужчина признался, что преступил закон ради наживы. Банкноты были возвращены пострадавшей.

На подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". "Ему грозит до 4 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.