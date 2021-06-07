На Вологодчине выбрали временного начальника Росгвардии

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Временно исполняющим обязанности начальника Управления Росгвардии по Вологодской области стал полковник полиции Андрей Плотников. Андрей Владимирович родом из Архангельска. В 1993 году он пошел служить в правоохранительные органы и прошел должности от милиционера ППС до заместителя начальника полиции по охране общественного порядка по Архангельской области.

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, а в 2014 году прошел профпереподготовку в Академии управления МВД России с присвоением квалификации в сфере управления органами внутренних дел. В октябре 2016 года он возглавил Управление Росгвардии по Архангельской области.