Двухлетний малыш выпал из окна вместе с москитной сеткой

В Вологде из окна на землю выпал малыш. Об этом сообщает следственный отдел по городу Вологда СК РФ. Проводится доследственная проверка. По данным следствия, ЧП случилось 6 июня около 18 часов на улице Можайского. 2-годовалый мальчик упал с высоты первого этажа, он получил телесные повреждения и был госпитализирован в детскую областную больницу.

По предварительной информации, малыш находился под присмотром 24-летней матери, она допустила его нахождение на подоконнике, там он своим весом выдавил москитную сетку и вместе с ней упал на землю. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сотрудники следственного комитета рекомендуют не ставить мебель близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Специалисты напоминают, что москитная сетка создает иллюзию безопасности, на самом деле она не может выдержать вес ребенка - крепления сетки ломаются. Кроме того, следует устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно.

Для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность.