В Вологде прошел межрегиональный форум "Электрофест"

Выставка электромобилей Фото: администрация города Вологды

В Вологде 2021 год объявлен годом экологии. По инициативе мэра города Сергея Воропанова к 2030 году планируется сделать областную столицу одним из самых экологически чистых городов страны. Межрегиональный форум «Электрофест Вологда» тоже вошел в концепцию экологического развития «ЭкоВологда», он прошел 4 июня.

23 экологически чистых автомобиля, прибывшие со всех уголков России, совершили пробег по городу, пройдя колонной от Окружного шоссе до площади Революции. На площади разместилась выставка, где вологжане смогли познакомиться с экологичной техникой, работающей на электричестве, начиная от самоката и заканчивая автобусом. Можно было лично пообщаться с владельцами электрокаров таких марок как Nissan, BMW, Tesla, Audi, а также тестовым вариантом JAK.

Вологжанин-владелец электрокара Nissan рассказал о своей «ласточке»: «Электромобиль в отличие от обычных автомобилей не имеет двигателя внутреннего сгорания и ряда узлов сцепления и трансмиссий, он конструктивно проще, летом он экономичнее почти в 10 раз. Отличия есть и в плане управления, тяга у автомобиля постоянная, это очень удобно. В городском режиме заряда хватает на 100 км».

Пробег электрокаров Фото: администрация города Вологды

В областной столице зарегистрировано несколько десятков электрокаров. С 1 января 2022 года в силу вступит закон об отмене транспортного налога для владельцев электромобилей в Вологодской области. Активно предоставляются места для создания новых заправочных электростанций. На фестивале открыли седьмую станцию зарядки у ресторана по адресу Ленинградская, 97б - она бесплатна. Всего в Вологде уже пять бесплатных заправок.

В рамках первого городского форума работали лектории. Там рассказывалось о плюсах и минусах электромобилей, сервисе, зарядной инфраструктуре. Кроме того, на пленарном заседании Администрация города подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией владельцев электротранспорта.

Экспонировались и электросамокаты, которые стали очень популярными в последнее время, ведь это бюджетный и экологичный вид транспорта. Кроме того, меньше вероятность заразиться коронавирусом, чем, например, в автобусе. В Вологде сдают в аренду детские и взрослые модели на Кремлевской площади и в Кремлевском саду. Владельцы сообщили, что самокат можно подобрать под клиента: у них есть разная мощность и регулировка рулей, предоставляется защита.

Вологжанам показали электробусы и троллейбусы от вологодских заводов «Алькор» и «Транс-Альфа». Троллейбусы модели «Авангард» в ближайшее время появятся на улицах города. В них предусмотрены бесплатный вай-фай и зарядка для мобильных телефонов. Одновременно заряжаться смогут 20 пассажиров.