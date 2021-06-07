Компания Мордашова не будет строить целлюлозный завод у Рыбинского водохранилища

Еще раз в СМИ прозвучали заверения, что целлюлозного предприятия под Череповцом не будет. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил РБК об отмене планов по строительству лесопромышленным холдингом «Свеза» целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища. На данный момент компания ищет новые площадки для размещения предприятия.

Напомним, в 2019 году планировалось, что в Вологодской области появится завод мощностью 1,3 млн тонн целлюлозы в год. «Там было все готово для инвестиции», — вспоминает Дмитриев. Однако против выступили экологи и местные жители. В марте 2020 года премьер Михаил Мишустин заявил, что строительство на этом месте нецелесообразно: «Полностью согласен с теми жителями (Ярославской) области, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а сильно ее ухудшит».