В вологодской реке Золотухе собираются разводить рыбу

На экскурсии Фото: администрация города Вологды

В Вологде прошла интерактивная экскурсия «Вверх по волшебной реке». Участники прогулялись от устья реки Золотухи до Красноармейского моста - он спрятан под землю у церкви Николы на Глинках. Как оказалось, такая экскурсия нарасхват - запись закрылась через 5 минут после открытия.

На осмотре достопримечательностей побывали и представители власти. Мэр Сергей Воропанов вместе с депутатом Законодательного Собрания области Мариной Денисовой не только обсудили планы по развитию территории реки Содема, которую в городе именуют Золотухой. Первые упоминания об этом правом притоке Вологды датируются началом XVII века. Известно, что пленные татары - золотоордынцы углубляли и очищали реку.

В областной столице планируется провести ревитализацию водоема и благоустроить прилегающую территорию, включая ремонт ливневых сетей для очистки воды. Для этого создан проектный комитет «Малая река большого города».

«Эти места не открыты взору, но это настолько интересно. Я думаю, любому гостю и любому вологжанину будет очень интересно и приятно узнать такие факты. Сегодня мы вместе с мэром, руководителями различных подразделений Администрации города не только слушаем, но и смотрим, что можно привести в порядок», - сообщила Марина Денисова.

Проектом заинтересованы и общественники, и экологи. Специалисты вологодских вузов в ближайшее время проведут инвентаризацию зеленых насаждений на берегах реки, спланируют мероприятия по разведению рыбы.

Мэр Сергей Воропанов прокомментировал ситуацию: «Наша задача - сделать из этой реки и прилегающей территории хорошую большую прогулочную зону - от реки Вологда до железнодорожного вокзала. Сейчас более 26 выпусков только ливневки в эту реку. Мы должны сделать реку чистой, это также одна из первостепенных задач».

В планах - скейт-парк на берегу реки около перекрестка улиц Козленская и Марии Ульяновой, сообщает Вологда. рф.