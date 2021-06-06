Вологжанин погиб в собственной бане

В бане погиб мужчина
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
В Вологодской области в бане погиб мужчина. Трагедии предшествовал пожар. ЧП случилось в поселке Дуниловский Никольского района.
Огонь заметили случайные прохожие. Горела баня, принадлежащая 62-летнему мужчине. Баня была полностью охвачена огнем, уничтожены предбанник и кровля. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Вологодской области, на пепелище были найдены останки мужчины.
Следователи устанавливают причины гибели и возникновения пожара,