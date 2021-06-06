Вологжанин опрокинулся на самодельном каракате и погиб

В Тотемском районе 32-летний мужчина погиб, управляя каракатом. Общую картину его гибели установят специалисты.

В лесу местные жители обнаружили самодельный вездеход-каракат, а рядом бездыханное тело. Сообщение о страшной находке поступило на пульт дежурного ГИБДД 4 июня, в 19:58 часов.

Предположительно, мужчина, управляя каракатом, допустил опрокидывание. Такую версию озвучила ИА "Вологда Регион" Анастасия Кайсабаева, сотрудница областного Управления ГИБДД. Происшествие случилось в 3,7 километрах от деревни Кормакино на берегу реки Еденьга.