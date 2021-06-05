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Общество5 июня 2021 22:41

В городе металлургов объявлена неделя скульптур из дерева

Мастера со всей России (и даже один из Беларуси) приехали на фестиваль деревянных скульптур
Евдокия САХАРОВА
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Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце с 5 по 11 июня на площади Химиков стартует первый фестиваль деревянных скульптур. Там прямо под открытым небом на неделю расположатся мастерские художников со всей России. На конкурс приехал и один иностранец из Беларуси. Всего будет работать 10 команд, по решению жребия им достается по одному крупному бревну из осины или сосны. Необходимо создать скульптуру на тему сказок А.С. Пушкина «Там на неведомых дорожках». Фигура должна хорошо смотреться со всех ракурсов.

Дерево привезено из Пошехонья. Работы участников будут установлены в местном парке культуры и отдыха, ну а посмотреть на процесс создания композиций могут уже сейчас все желающие.