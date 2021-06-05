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Происшествия5 июня 2021 22:08

В Великом Устюге сильно пьяный водитель самосвала влетел в дерево

К счастью, никто из прохожих не пострадал
Евдокия САХАРОВА
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Фото СМ | Великий Устюг

Фото СМ | Великий Устюг

В Великом Устюге водитель самосвала попал в ДТП в районе Слободки. Как сообщает пресс-служба местного ГИБДД, грузовик вылетел с дороги - на обочине его остановило дерево. Правоохранители провели на месте освидетельствование: аклотестер заключил, что мужчина сильно пьян. 1,3 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе - это между средней и тяжелой степенью алкогольного опьянения.

Пострадавшему автомобилисту вызвали медиков. Правоохранители просят вовремя сообщать о пьяных водителях в дежурную часть.