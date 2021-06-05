В Кубенском озере обнаружили последнего пассажира затонувшего катера

Вещи погибшего Фото: администрация Вологодского муниципального района

На территории Сокольского района Вологодской области в Кубенском озере сегодня около пяти часов вечера все-таки удалось обнаружить останки последнего пассажира затонувшего 8-местного катера "Гранд Николь". Тело нашли недалеко от деревни Обросово. Свои соболезнования родным погибших принес Глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Напомним, в прошлую субботу 8 мужчин направились из Вологды в Шексну через Сокол. В 4 километрах от берега днем произошло ЧП и судно начало тонуть. Пострадавшие успели подать тревожный сигнал спасателям. Глубина в месте аварии составляла 3 метра. Очевидцу удалось спасти 3 человек, потом спасатели извлекли из воды еще 4. Последний мужчина оставался в озере.

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