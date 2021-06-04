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Происшествия4 июня 2021 18:59

Юный житель Великого Устюга угнал машину, чтобы доехать до места учебы

Он хотел забрать документы из учебного заведения, находящегося в Архангельской области
Евдокия САХАРОВА
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Результат вождения

Результат вождения

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

18-летний ранее судимый житель Великого Устюга угнал автомобиль, но далеко уехать не смог. Как рассказал задержанный, ему нужно было добраться до города Котласа Архангельской области, чтобы забрать документы из учебного заведения. Идти пешком было далековато - около 65 километров, поэтому юный вологжанин решил позаимствовать чужой автомобиль.

Молодой "Ломоносов" дергал ручки всех встречающихся по пути машин. Одна оказалась незапертой, а внутри - ключи. Водителем он оказался неважным, поэтому смог доехать лишь до кювета, а потом бросил «Ладу Гранту» и поймал попутку. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.