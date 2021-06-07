Вологжане смогут бесплатно заряжать свои электрокары

Новая электрозаправка Фото: администрация города Вологды

Мэр Вологды Сергей Воропанов вместе с участниками автозаезда межрегионального форума «Электрофест» поучаствовали в открытии новой электрозаправочной станции у ресторана на улице Ленинградской, 97б. Она стала уже седьмой с ноября прошлого года в городе и абсолютно бесплатной для водителей. Час подзарядки - это плюс 100 км в дороге. А пока автомобиль заряжается, можно пройтись по магазинам или пообедать. Например, популярная модель электрокара «Nissan Leaf» полностью заряжается всего за полчаса.

Последнюю заправку установил на улице Ленинградской предприниматель Анатолий Дианов. Стоимость оборудования составила около 200 тысяч рублей. Вологжанин вошел в состав городского проектного комитета «Развитие электротранспорта»: «Когда меня пригласили поучаствовать в проектном комитете по данной теме при Мэре города, было очень интересно и немного странно. Было очень много людей, которые не понимали, зачем это нужно. Вроде и бензин, и дизель - все у нас хорошо. Сейчас произошел сильный рывок в развитии этого направления. Мы подумали, почему бы нам не поставить первыми у точки общепита такую зарядную станцию. Будем надеяться, что этот тренд переймут и другие организации нашего города».

Мэр Вологды отметил, что по данным статистики, больше всего городской воздух загрязняет именно транспорт, а не промышленные предприятия. Путем развития электротранспорта можно сделать наш город максимально комфортным и чистым.