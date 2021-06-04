Вологжанин продал чужую харвестерную головку за миллионы

Распроданное имущество Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области мужчина обогатился за счет других, правда ненадолго. 36-летний местный житель выкупил земельный участок, но без права пользования размещенного на нем ангара. Несмотря на запрет, вологжанин без стеснений пользовался помещением и даже успел распродать дорогостоящее имущество: харвестерную головку и другие запчасти для лесозаготовительной техники на 2 миллиона рублей.

Директор обокраденной организации заметил пропажу и обратился в полицию. Новый землевладелец свою причастность к делу отрицал и инсценировал проникновение в ангар. Вскоре дорогую харверстерную головку обнаружили на пилораме города Кирова. Заводские номера изделий были сбиты и закрашены. Имя продавца удивительным образом оказалось очень знакомым. Об этом сообщила пресс-служба МВД Вологодской области.

Теперь хитрому вологжанину грозит до 6 месяцев ареста по статье "Самоуправство".