Вячеслав Позгалев: "Зятя госпитализировали в моногоспиталь только после моего звонка"

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В Череповце в моногоспитале 3 июня скончался 51-летний Василий Соловьев, предприниматель, учредитель коммерческих предприятий и СМИ, зять бывшего губернатора Вологодской области. Вячеслав Позгалев рассказал подробности: заболевшего коронавирусом родственника госпитализировали только после его звонка. С Вячеславом Позгалевым связались журналисты портала «Город Че».

Экс-губернатор очень хорошо отзывается об умершем. «Хороший был человек, порядочный, честный. Хороший отец, зять. Мы очень его любили, он отвечал взаимностью. В нашу семью пришло большое горе", - рассказал Вячеслав Евгеньевич.

По его словам, Василий при первых признаках заболевания вызвал врача. Тот не увидел ничего серьезного. "Сказал, что все неплохо, и так 4 дня не брали в больницу, пока я уже не вмешался. Я позвонил в скорую, попросил забрать, потому что человек себя очень плохо чувствует. Его забрали сразу в реанимацию. Спасти не удалось», - приводит портал слова экс-губернатора.

Ранее похожая ситуация произошла с родной сестрой Позгалева. Ее также четверо суток не брали в госпиталь.

О смерти Василия Соловьева сообщала "Комсомолка". Мужчина умер в череповецком моногоспитале, в реанимации. У него оказалось воспаление легких, он был погружен в медикаментозную кому, подключен к аппарату ИВЛ. 3 июня у мужчины не выдержало сердце.

Прощание с предпринимателем пройдет 5 июня в Ритуальном центре на улице Боршодской.