Мошенник выпросил у работников храма Вологды деньги на гроб

Иллюстративное фото со страницы Вологодской митрополии

Житель Московской области придумал криминальный способ заработать. Мужчина занялся дистанционным мошенничеством, своими жертвами выбрав религиозных людей. Москвич в течение 2020 года названивал прихожанам, священникам и работникам храмов по всей России, включая Вологду, Воронеж, Саранск, Хабаровск, Углич, Шую, Псков и другие города.

Аферист выпрашивал у сердобольных россиян деньги якобы для покупки гроба для погибшего в ДТП родственника. Бессовестный москвич убедил 19 потерпевших перевести от 3 до 10 тысяч рублей на его банковский счет. В Вологде деньги перевели два настоятеля и работник местного храма.

Мужчину судили. Мировой судья Вологодской области признал афериста виновным по 19 эпизодам статьи "Мошенничество, путем обмана или злоупотребления доверием". Москвичу назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. "Приговор еще не вступил в законную силу", - сообщает пресс-служба судов Вологодчины.