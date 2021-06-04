Предприниматель хотел кормить детей Вологды тухлым мясом

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В областной столице суд оштрафовал бизнесмена, который поставил плохое мясо для питания детей. ЧП произошло в августе прошлого года. Предприниматель по контракту передал 227,2 кг мяса для МАУ „Центр социального питания“.

Учреждение вовремя заметило сомнительный товар и провело проверку: поставленные продукты не отвечали базовым стандартам качества. Липкое дряхлое мясо имело кислый неприятный запах, жир был зеленого оттенка, а при надавливании оставалась ямка. Кроме того, некоторые куски были похожи на части внутренних органов, да и процент жировой ткани оказался более 20%.

Экспертиза заключила, что продукция не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Истец просил оштрафовать бизнесмена на 5% от суммы контракта - 259 350 рублей. Однако, предприниматель ходатайствовал снизить штраф ввиду несоразмерности последствиям нарушения. В итоге он заплатит лишь 51 870 рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.