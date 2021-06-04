Известный урбанист Илья Варламов прилетел покритиковать Череповец

Фото издания "Череповецкая истина"

В город металлургов сегодня в 11 утра прилетел популярный блогер-урбанист Илья Варламов вместе со своим коллегой Аркадием Гершманом. Путешественников заметили местные жители на Советском проспекте. Об этом даже сообщил официальный сайт мэрии. Москвичи собираются провести в Череповце весь день, а вечером направиться обратно в столицу.

Ранее Варламов уже спрашивал у подписчиков, в какой из перечисленных им городов направиться. Однако, когда вологодские СМИ начали активно писать о возможном визите блогера, его это смутило: "Тут все СМИ пишут, что я приеду в Череповец. Должен признаться, я в Череповец не приеду, по крайней мере в ближайшее время. Ничего личного, просто пи*ц".

Из инстаграма блогера

Некоторые местные жители не понимают столь яркой популярности блогера. "Какое великое событие! Нас посетил РЕВИЗОР! Великий урбанист Всея Руси!", - заявил в соцсетях обычный череповчанин Александр Яблоков.

Будем ожидать обзора на ошибки благоустройства Череповца от блогера и реакцию на критику от нового мэра города Вадима Германова.