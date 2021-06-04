На федеральной трассе М-8 под Соколом лося загипнотизировали фары

Фото МО МВД Сокольский

В Сокольском районном отделе полиции сообщили об очередном ДТП со сбитым лосем. Лесной житель внезапно выскочил на трассу М-8 Москва-Архангельск. ЧП произошло в 23:30 на 523 километре.

По дороге в тот момент двигался автомобиль Мицубиси Паджеро. Животное скончалось на месте от страшных травм... Внедорожник получил серьезные повреждения. Кроме того, водителю придется выплатить возмещение за убитое животное Российской Федерации, а именно - 80 тысяч рублей. О стоимости остальных зверей Комсомолка писала ранее.

Правоохранители для сохранения жизни водителя и пассажиров советуют соблюдать скоростной режим, следить за погодными условиями и близостью леса. Звери чаще всего выходят на дороги именно в темное время суток. Оказалось, что животных ослепляют фары, они буквально гипнотизируется и не могут пошевелиться.