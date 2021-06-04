В следующем году в Вологде преобразится пляж на Затоне

Рядом расположен Ледовый дворец Фото: Карты Яндекс_

В Вологде с 26 апреля по 30 мая прошло голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена в 2022 году. Всего поучаствовало 40 928 вологжан, на обсуждение были предложены 28 точек города.

Победителем стал пляж на Затоне - за него свои голоса отдали 7570 человек. В следующем году пространство между жилым комплексом «Речной квартал» и ледовым дворцом на улице Пугачева будет облагорожено. Правда местные жители жалуются на то, что в этом месте все равно никогда не разрешат купаться - река грязная. Лишь несколько лет назад на стихийном пляже установили официальный спасательный пост.

Второе место заняла территория парка Мира со стороны Заречья, третье - Ковыринский сад, где у пруда обвалился асфальт, а из-за отсутствия дренажа весной территорию сильно затопило - впору рис выращивать! Однако, благоустройство предусмотрено только для одного победителя.

Мэр города пообещал все детали ремонта своевременно обсудить с местными жителями. На Затоновском пляже будет устроена прогулочная зона с освещением, скамейками, урнами и газонами, подпорная стенка и смотровая площадка с лестничными маршами для выхода на пляж. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году по программе "Комфортная городская среда" планируется начать благоустройство Осановской рощи, будет создан Рождественский сквер. В прошлом - реконструировали бульвар Пирогова. Еще раньше отремонтировали площадь Чайковского.