Поисковики нашли родственников бойца Михаила Памятова, погибшего во время Великой Отечественной войны

Оперативно, менее чем за сутки, нашли родственников бойца Михаила Памятова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Воин будет захоронен на родине. Как сообщала "Комсомолка", председатель попечительского совета Вологодского объединения поисковиков Александр Метелкин сообщил, что поисковым отрядом «Старая гвардия» в Ленинградской области обнаружены останки Михаила Ивановича Памятова, родившегося в 1911 году в Харовском районе. Его опознали по двум справкам и подписанной ложке.

В результате найдены сразу два родственника: внучку Любовь Николаевну из Коми и внука, живущего в Харовском районе. Известно, что после войны бойца разыскивал отец, но боец так и числился пропавшим без вести.

Торжественное захоронение героя войны назначено на 19 июня. Михаил Памятов будет похоронен в Шевница, на сельском кладбище.