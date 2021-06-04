Под Вологдой на пожаре погиб мужчина и травмирована школьница

Деревянное здание полностью сгорело Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Кубенском, что под Вологдой, произошел пожар. Сгорел пятиквартирный деревянный дом, погиб мужчина и пострадал ребенок. Без крова остались три семьи.

ЧП случилось на Центральной улице села. Сообщение о возгорании поступило 4 июня в 1:00. Горел дом на улице Ленина 93. Это старинный двухэтажный деревянный дом 20 на 10 метров, в нем проживало три семьи.

На момент прибытия пожарных дом был объят открытым пламенем.

Большинство жильцов - 13 человек, сумели спастись самостоятельно. Среди них 2 детей. Однако девочка 2006 года рождения при эвакуации получила травму ноги. Но от госпитализации родители ребёнка отказались. Как оказалось, в огне погиб мужчина, 58 лет.

Огнеборцы сумели спасти от возгорания соседние постройки, но этот дом был полностью уничтожен. В половине третьего ночи удалось локализовать пожар, а закончили проливку лишь в 7 часов утра.

Всего на месте пожара работали 32 человека, 14 единиц техники. При разборе завалов найдено тело погибшего.

Названа предположительная причина ЧП произошло короткое замыкание в одной из квартир.