В Вологде у магазина изъяли 347 литров алкоголя за продажу в детский день

Алкоголь изъяли Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Несколько предпринимателей решили обогатиться в День защиты детей на алкогольной продукции. Напомним, в Вологодской области на 1 июня установлен запрет продажи спиртного и энергетиков. Однако, некоторых бизнесменов закон не остановил.

Полицейским удалось выявить 6 фактов незаконной продажи спиртных напитков. Нарушителями оказались 2 точки в Череповце, 2 в Вологде и по одной в Бабушкинском и Череповецком районах. Правоохранители изъяли более 351 литра алкогольной продукции. При этом из торговой точки на улице Герцена, 104 в Вологде изъяли 347 литров.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.