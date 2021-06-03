В Шексне выпускник спецшколы убил ножницами отца

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В новогоднюю ночь выпускник спецшколы убил отца. За убийство он осужден на 8 лет колонии строгого режима.

1 января 2021 года, сразу после боя курантов, в Шексне, в одной из квартир дома № 10 на ул. Первомайской произошло убийство: поссорились нетрезвые мужчина и его 19-летний сын. В ходе ссоры юноша нанес отцу множественные удары ножницами в грудь. От полученных ран глава семьи умер на месте.

Подсудимый вину признал. Он сообщил, что убивать не хотел. С трех лет он воспитывался сначала в детском доме, а потом в спецшколе, так как родители были лишены родительских прав, отец находился в колонии. С отцом стал общаться после совершеннолетия, помогал ему по хозяйству, готовил еду, приносил продукты. Во время празднования Нового года отец начал его обвинять в краже денег, это было несправедливо. так что он рассердился и схватился за ножницы. Приговор Шекснинского районного суда в законную силу не вступил.