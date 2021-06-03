Школьник шантажировал подругу ее интимными фотографиями

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В Вологодской области подросток шантажировал подругу по школе: требовал перевести 5000 рублей или он распространит ее интимные снимки.

Как сообщила девушка, осенью 2019 года она общалась с школьником - тот учился на год старше. По его просьбе вологжанка отправила ему фотографии в нижнем белье и без бюстгальтера.

В июле 2020 года школьник написал, что разошлет всем эти фото, если она не переведет ему 5000 рублей. Девушка отказалась. В августе от сотрудников полиции вологжанка узнала, что шантажист отправил снимки педагогу.

Затем юноша подходил к ней в школе, извинялся и просил забрать заявление из полиции. В суде молодой человек сообщил, что девушка сама отправила ему эти фото после того, как он предложил ей встречаться.

Мировой судья признал подростка виновным по ч. 1 ст. 137 УК РФ и назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Как уточняет пресс-служба судов, гражданский иск не заявлен. Приговор в законную силу не вступил.