Немолодой житель Великого Устюга кинулся с ножом на полицейский патруль

Фото из материалов уголовного дела Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На одной из улиц Великого Устюга ночью 29 мая 56-летний местный житель повздорил с полицейским патрулем. У мужчины бурлила кровь: он взял кухонный нож и начал им угрожать правоохранителям.

Каким-то образом сотрудники внутренних дел смогли укротить дебошира и заковать его в наручники. Теперь на него возбуждено уголовное дело "Угроза применения насилия в отношении представителей власти".

Следователям предстоит уточнить причины неадекватного поведения подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.