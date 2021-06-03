В Харовске при пожаре взорвался газовый баллон

Пожар произошел в центре города Фото: Иван Чухнин

В Харовске в центре города произошел пожар – 3 июня в 13.30 загорелась хозпостройка на улице Ленинградской. По словам журналистов реакции районной газеты «Призыв», загорелись типовые двухэтажные деревянные сарайки, а также находящиеся рядом дрова. Затем огонь перешел на крышу ближайшего дома – это жилой кирпичный двухэтажный дом 60-х годов постройки. Крыша полностью сгорела. Люди эвакуированы. Движение по улице Ленинградской было ограничено, наблюдалось сильное задымление.

На место собрались сотни зевак, в том числе детей. Внезапно произошел хлопок – по мнению очевидцев, это в горевшей сарайке взорвался баллон с остатками газа.

Информации о пострадавших нет.