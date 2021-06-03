В Вологде сгорела пилорама на улице Машиностроительной

Место происшествия
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
В областной столице сегодня в 13:45 поступил тревожный сигнал с пилорамы на улице Машиностроительной, 26. Вспыхнула древесина, пиломатериалы горели на площади в 400 квадратных метров.
Спасателям удалось локализовать пожар, который раскинулся на площади более чем 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области