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Происшествия2 июня 2021 18:08

В Вологде пропал 16-летний мальчик в красной ветровке

Он ушел из дома 31 мая, местоположение его неизвестно
Евдокия САХАРОВА
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Егор Серов, 16 лет

Егор Серов, 16 лет

Фото: ПСО "Ты не один"

В Вологде из дома №32 по улице Добролюбова 31 мая ушел подросток. Его до сих пор разыскивают волонтеры и полиция.

Пропавший 16-летний Егор Серов худощав, ростом около 172 сантиметра, волосы короткие русые. Был одет красную ветровку, черную футболку, темно-серые спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Ты не один".

Если вы видели где-то мальчика или знаете о его местонахождении, позвоните в полицию 112, либо волонтерам по телефону 8 (911) 505-68-98