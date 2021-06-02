В Вологде пропал 16-летний мальчик в красной ветровке

Егор Серов, 16 лет Фото: ПСО "Ты не один"

В Вологде из дома №32 по улице Добролюбова 31 мая ушел подросток. Его до сих пор разыскивают волонтеры и полиция.

Пропавший 16-летний Егор Серов худощав, ростом около 172 сантиметра, волосы короткие русые. Был одет красную ветровку, черную футболку, темно-серые спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Ты не один".

Если вы видели где-то мальчика или знаете о его местонахождении, позвоните в полицию 112, либо волонтерам по телефону 8 (911) 505-68-98