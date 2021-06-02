В Ленинградской области поисковики нашли пропавшего без вести бойца из Харовского района

Одна из сохранившихся справок

Поисковым отрядом "Старая гвардия", руководитель Юрий Александрович, в районе урочища Поречье Кировского района Ленинградской области обнаружен пропавший без вести уроженец Харовского района.

Фамилия - Памятов. Имя - Михаил. Отчество - Иванович. Дата рождения/Возраст __.__.1911 Место рождения Вологодская область, Харовский район, Разинский с/с, д. Афонинская.

Он был опознан по двум справкам и подписанной ложке. После войны его разыскивал отец. Жену бойца звали Манефия Михайловна.

Информация уже ушла в Харовский район, сделаны запросы предполагаемым родственникам. Боец может быть похоронен на родине!

Если у кого -то есть какая информация, просьба связаться с руководителем Вологодского поискового отряда Александром Метелкиным по телефону 8 921 722 4003

Кстати, актер и педагог по актерскому мастерству, вологжанин Олег Памятов, которого мы, зная про его харовские корни, спросили - не родственник ли ему Михаил Иванович? Вот что он ответил: "Да, отец из тех мест. Но оба мои деда воевали и пришли с ранениями обратно. Моего деда звали Александр Фёдорович (то есть не совпадение и по имени и по отчеству). Но, бабушка рассказывала, что в Харовском районе, в районе станции Пундуга, была "целая деревня Памятовых" - называлась (если не ошибаюсь) "Зубариха". Кстати, деревня "Афонинская" там совсем рядом! Так что, возможно, этот герой какой-то мой отдалённый родственник. Но не по прямой линии..."