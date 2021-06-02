В Череповце 1800 карт пассажиров было заблокировано в общественном транспорте

Амнистия" вывела из стоп-листа почти 2 тысячи карт

Функционал безналичной оплаты проезда в общественном транспорте отказался работать в Череповце в прошлые выходные. Сейчас он работает в полном объеме. «Восстание машин» случилось в прошлые выходные и затронуло всю Россию.

Как оказалось, "восстание машин" случилось не только в Череповце, но и в других городах, где неудачно обновил программное обеспечение поставщик услуг.

У пассажиров массово не проходила оплата проезда по безналу, а карта при этом отправлялась в стоп-лист. Как шутит мэр города Вадим Германов, "Первоначальные подозрения о недостатке средств быстро развеялись. У многих пассажиров сумма на счете позволяла не только проехать на автобусе, но и взять его в долгосрочную аренду вместе с водителем и кондуктором..."

Выяснилось, что жертвами искусственного интеллекта за два дня стало 1800 человек - их карты заблокировали. Ошибка была устранена во второй половине понедельника.

"А мы решили вывести из стоп-листа все карты, которые оказались заблокированными за последние несколько дней. Никаких дополнительных действий с вашей стороны не потребуется...." - сообщил градоначальник. Все карты должны нормально работать с утра 2 июня.

А вот как шутят череповчане: