В Вологодской области женщину отправили в колонию за неуплату алиментов

Грязовчанка не платила алименты и получила срок на исправление. 8 месяцев она проведет в колонии-поселении. Как оказалось, 43-летняя женщина задолжала на содержание ребенка более 485 тысяч рублей.

Согласно материалов дела, с июля 2006 года районный суд обязал мать девочки выплачивать алименты в пользу органов опеки и попечительства на содержание ребенка 2003 года рождения. Деньги она должна зачислять на лицевой счет девочки по месту нахождения детского учреждения.

Однако женщина не хотела работать, длительное время мер к официальному трудоустройству не предпринимала, материальную помощь на содержание дочери, в том числе вещами и продуктами, не оказывала.

Женщину привлекли к ответственности и отправили на поселение. Приговор Грязовецкого районного суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба судов.